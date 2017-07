Directeur bedreigd na bezoek van schoolklas aan moskee

EINDHOVEN - Een bezoek van groep 3 van de Eindhovense basisschool ’t Slingertouw aan een moskee in de Willemstraat, heeft een vervelend staartje gekregen. Directeur Robert van der Velde werd telefonisch bedreigd nadat het bezoek aandacht kreeg op social media en website GeenStijl.

Op de basisschool in de wijk Meerhoven werd de afgelopen tijd gewerkt aan een thema rond het Internationaal Kinderfeest. 37 groepen van ’t Slingertouw kozen een land waar ze zich in verdiepten. ,,Voor een van de klassen was dat het land Turkije en een bezoek aan de moskee was één van de activiteiten”, vertelt directeur Van der Velde.



Telefonische bedreigingen

Van leuke activiteiten maakt de school melding op haar Facebookpagina en ook van het bezoek aan de moskee werd een bericht geplaatst. ,,Dat werd op Twitter gedeeld en kreeg een verkeerde kop”, zegt Van der Velde. ,,Uiteindelijk pikte GeenStijl dit op en kregen we een aantal nare reacties.”



Niet alleen werd er veel gereageerd op de Facebookpagina van de school, ook kreeg de schooldirecteur twee telefonische bedreigingen. ,,We hebben de Facebookpagina op zwart gezet. Dat was nodig want al die opmerkingen waren echt heel kwetsend. En dat is zo onnodig”, vindt Van der Velde.



Tolerantie bijbrengen

Op basisschool ’t Slingertouw zitten kinderen met veel verschillende nationaliteiten. De school probeert juist om de scholieren te leren nieuwsgierig te zijn naar de diverse achtergronden en daar respect voor te hebben. ,,Ik zou het vreselijk vinden als leerlingen na hun schooltijd zo eenzijdig zouden reageren als sommige mensen op internet”, zegt de directeur. ,,We proberen hen tolerantie, begrip en interesse bij te brengen. Dat is een van de pijlers van ’t Slingertouw.”



Inmiddels heeft Van der Velde de bedreigingen gemeld bij de politie. Maar tegenover alle negatieve reacties, is er ook veel steun gekomen. ,,Ouders steunen ons en laten dat veelvuldig weten. Dat sterkt ons en we zetten onze visie zeker door.”