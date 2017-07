Dode bij ongeluk in Best, auto botst tegen boom

BEST - Bij een ongeval op de Sonseweg in Best is vrijdagmiddag een dode gevallen. De auto waarin het slachtoffer zat botste tegen een boom.

Het ongeluk gebeurde rond kwart over drie. Er waren geen andere voertuigen betrokken.

De verkeersspecialisten van de politie doen onderzoek. De weg is in beide richtingen dicht.



Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De politie is op zoek naar getuigen.