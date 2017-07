Lammers, Rigo en Rosario exponenten van PSV's hoop voor de toekomst

EINDHOVEN - Sam Lammers, Pablo Rosario en Dante Rigo maken vanaf deze vrijdag deel uit van de A-selectie van PSV. Het talentvolle trio behoorde officieel nog tot de selectie van Jong PSV, maar kregen van trainer Phillip Cocu te horen dat ze 'gepromoveerd' zijn naar het eerste team.

Spits Lammers wist het afgelopen seizoen zeventien keer te scoren in de Jupiler League en maakte aan het einde van het seizoen zijn eredivisie-debuut in de hoofdmacht. Daar heeft hij inmiddels ook al gescoord. Hij zal de concurrentie moeten aangaan met Luuk de Jong en Jürgen Locadia.



Middenvelder Rosario kwam vorig jaar over van Almere City en was het afgelopen seizoen basisspeler bij Jong PSV. De 18-jarige Rigo is ook middenvelder en speelde het afgelopen seizoen voor PSV onder 19 en Jong PSV.



Eigen jeugdspelers

Het drietal trainde al regelmatig mee met het eerste team. Als volwaardig selectielid lijken zij de voornaamste exponenten van de eigen jeugdspelers die op korte termijn in het eerste team moeten gaan doorbreken.