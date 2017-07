Thalita de Jong probeert plezier in fietsen terug te vinden

OSSENDRECHT - Het zit Thalita de Jong niet mee. De profwielrenster uit Ossendrecht had graag willen vlammen voor haar nieuwe ploeg, het Belgische Lares-Waowdeals, maar dat is er dit jaar amper van gekomen.

Ook op korte termijn zitten lichamelijke ongemakken haar in de weg. Gelukkig weet Thalita eindelijk wel wat er aan de hand is en mag ze in haar eigen tempo aan een herstel werken.



'Bijna gewurgd'

Met de hulp van een fysiotherapeute en een orthopeed. "Ik ben al een paar keer bijna gewurgd door al die manipulaties. Dat is Vlaams voor het kraken van botten", vertelt ze lachend. Maar leuk is anders. Thalita (23): "Ik zit een beetje in een dip en ben bezig om eruit te kunnen klimmen. Op mijn eigen tempo. Zonder druk van anderen en zonder me te forceren. Heb vandaag voor het eerst deze week twee uur aan een stuk gefietst."



De ellende begon al vroeg. In januari maakte ze een lelijke smak tijdens een wereldbekerwedstrijd veldrijden in Hoogerheide. Dat leidde tot een spierscheuring in de knie, waarvan het herstel maanden heeft geduurd. "Door zes weken minder te belasten ben ik gaanh compenseren met het andere been en andere spieren. Het duurde vrij lang voordat ik zonder zware benen kon fietsen."



Veel meer mis

Maar eigenlijk was er veel meer mis. Waarom zou ze anders haar fiets twee weken aan de kant hebben gezet? "Ik was zelfs het plezier kwijt, omdat toch niets lukte."



Vorige maand onderging ze een second opinion. "Daar kwam van alles uit, zeker voor iemand op zo'n jonge leeftijd. Een heiligbeen dat scheef stond. Ruggenwervels die geblokkeerd waren waardoor er vernauwing in de bloedvaten ontstond. Overbelasting in het hele bovenlijf. Alles zat vast en dat moet stap voor stap los gemaakt worden. Het was niet voor niets dat soms na een half uur fietsen al mijn benen stijf stonden."





Toch won ze in het late voorjaar wat wedstrijden, waaronder een tijdrit in haar woonomgeving. "Tja, daar stond ik zelf ook van te kijken. Ik had er echter niet op gerekend dat ik die zou winnen." Ze had zich zo graag echt willen bewijzen, bijvoorbeeld tijdens het wereldkampioenschap veldrijden, de voorjaarsklassiekers en het Nederlands kampioenschap. Maar ook de Giro d'Italia Donne, de Ronde van Italië voor vrouwen, die deze dagen wordt gehouden en waarin ze vorig jaar zo goed presteerde.Of ze die etappewedstrijd nu van minuut tot minuut volgt? Nee, dat blijkt niet het geval. "Natuurlijk wil ik weten wie er heeft gewonnen. En ook de Tour de France hou ik best in de gaten, maar niet op de voet. Zoveel is er deze week bijvoorbeeld niet gebeurd. Ik heb nu wel meer tijd om eens boek te lezen, of om wat te ondernemen met mijn vriend of vriendinnen. Naar de bioscoop, een drankje doen."Dat is misschien het enige voordeel van de situatie waarin Thalita de Jong terecht is gekomen. Maar ze komt terug. "Misschien al tijdens de wedstrijden op de weg in het najaar en anders bij het veldrijden. Gelukkig krijg ik wel alle tijd om optimaal te herstellen. Het kan inderdaad alleen maar beter gaan."