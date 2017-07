380kV hoogspanningslijn definitief via noorden van West-Brabant

DEN HAAG - De hoogspanningslijn van het Zeeuwse Rilland naar Tilburg wordt via het noorden van West-Brabant aangelegd. Dat heeft minister Henk Kamp vrijdagmiddag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

De minister volgt daarmee het advies van de provincie en de gemeente in West-Brabant.



Langs A17

De hoogspanningslijn wordt aangelegd via de Brabantse Wal, Roosendaal-Borchwerf, langs de A17, via Hooge Zwaluwe en Loon op Zand.



Het tracé eindigt bij de stationslocatie De Spinder in Tilburg. Begin 2022 start de bouw. De nieuwe hoogspanningslijn is nodig om Nederland ook in de toekomst te blijven voorzien in de stroombehoefte.



Verzet

Er was veel verzet tegen de aanleg van de hoogspanningslijn. Tegen de zogenoemde noordelijke variant was bij de bestuurders het minste bezwaar. Het zuidelijke tracé via onder meer Etten-Leur en Breda zou een te grote aanslag op de natuur zijn.