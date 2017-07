Grootschalige veegactie naar drugs 'wegens succes' voortijdig gestaakt

TILBURG - De politie heeft in het midden en westen van Brabant dagenlang intensief gespeurd naar drugslaboratoria en opslagplaatsen. Dat leverde veel vondsten op, waaronder een megaopslag, pillen maar ook wiet. De actie is vroegtijdig gestaakt omdat de politie overspoeld werd met bewijsmateriaal en informatie.

Speciale teams van politie, gemeenten, omgevingsdienst en belastingdienst gingen sinds maandag tientallen verdachte adressen af: van stad tot platteland. Die adressen waren afkomstig van Meld Misdaad Anoniem maar ook van informanten en uit eigen systemen. Doel was om de onderwereld te verstoren, informatie te verzamelen en verboden spullen af te pakken.

Veegweek liep door

Een groot deel van de vondsten zoals die in Etten Leur en Tilburg, kwam al in de publiciteit. Maar de politie hield stil dat het ging om een doorlopende regionale campagne. De actie kreeg de naam 'veegweek synthetische drugs'. Het is voor het eerst dat er dagenlang naar deze vorm van drugsproductie wordt gezocht.



Het zoeken en bezoeken begon op maandag in Tilburg en Waalwijk, en leidde langs onder meer Berkel-Enschot, Alphen en Chaam en de megavondst van chemicaliën in Etten Leur.





Facebook en andere sociale media

Tijdens de acties surfte een gespecialiseerde rechercheur op het bureau naar reacties op sociale media zoals Facebook. Als er interessante informatie opdook kreeg het onderzoeksteam die meteen of het wordt later uitgeplozen. Ook op straat kreeg de politie tips. Agenten observeerden de straat en checkten kentekens en legden vast wat ze zagen.

Op sommige plekken was het werk snel klaar omdat er niks lag. Maar agenten stuitten ook op volgestouwde ruimtes en die kostten veel tijd om te doorzoeken. Bovendien moest er van alles op de plaats delict worden bekeken, ontmanteld, in beslag genomen en geregistreerd. In Sprang-Capelle stond een kluis vol wiet die door specialisten werd geopend.

Dan waren er nog verdachten die ondervraagd moesten worden. De vondsten in Sprang- Capelle (60 kilo hennep) en Etten Leur drukten behoorlijk op de beschikbare politiecapaciteit.De adressen die waren gepland en nog niet zijn bezocht houden een bezoekje tegoed: voor een onverwacht moment, als het uitkomt.