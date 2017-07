Rijtjeshuis Eindhoven compleet ingericht voor productie miljoenen xtc-pillen

EINDHOVEN - Het rijtjeshuis aan de Heydaalweg in Eindhoven waar vrijdag een drugslab werd ontdekt, was daar in zijn geheel voor ingericht. Op basis van aangetroffen grondstoffen denkt de politie dat er miljoenen xtc-pillen zijn geproduceerd. Vrijdag werden 200.000 xtc-pillen gevonden. De politie spreekt van 'een bijzondere vangst'.

In het drugslab werd mdma-olie omgezet in mdma. Er werden tal van grondstoffen voor de productie van mdma gevonden, waaronder aceton en zoutzuur. De politie vond ook flinke hoeveelheden mdma en mdma-afval.



De politie hield de woning al langer in de gaten. Toen agenten vrijdag een kijkje namen, sloeg een 25-jarige man uit Sprang-Capelle op de vlucht. Hij kon op straat worden opgepakt. In het huis werd een 20-jarige man uit Son en Breugel aangehouden. Het tweetal wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris.



De politie waarschuwt al langer voor de gevaren van drugslaboratoria, vooral in woonwijken. Het is onbekend hoe lang het lab in Eindhoven in werking was.