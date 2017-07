Snuiven op het Brabantse platteland: het kost tijd en capaciteit

TILBURG - 'Snuf, snuf'. Er hangt een duidelijke henneplucht op een landweg, net buiten Alphen. Komt het uit die schuur of dat huis? Agenten twijfelen. Maar ja, om nou alle boerderijen langs te gaan. Dat is ook zo wat. Agenten besluiten het erf op te lopen van een boer.

De boer verzorgt zijn varkens en reageert verbaasd. "Alle medewerking, tuurlijk!" Geen spoor van drugs. De ogen van de agenten vallen op een verlaten huis. Er wordt aangebeld maar niemand doet open. Een agent springt over het hek, een gemeenteambtenaar volgt. Niets en niemand.



Zoeken naar een naald in een hooiberg

Systematisch worden vervolgens alle zes adressen bezocht, door gewoon aan te bellen en met de bewoners een praatje te maken. Speuren kost tijd. En capaciteit. Zo ben je twee uur verder. In het buitengebied kost het nog maar tijd door de afstande en de vele schuren en zolders.

Een ander team zit vierhonderd meter verderop in de straat, waar een boer grote glazen heeft liggen, achterop zijn erf. Voor melk maar ook handig voor de opslag van chemische drugs. Het blijkt in orde.



Zie ook: Grootschalige veegactie naar drugs 'wegens succes' voortijdig gestaakt

Mysterieuze makelaars

Een ouder boerenechtpaar krijgt ook bezoek. "Wilde een bakske koffie?" Ze zijn lang geleden gestopt met de varkens en koeien. De stallen staan leeg. Zeeën van ruimte. Ja, er komt wel eens iemand langs om te vragen voor ruimte, een soort makelaar. "Jaarlijks" zelfs.



De boerin is stelliger dan haar man: "Ik zeg altijd, niet doen als je het niet vertrouwt." Ze ziet het bezoek van de agenten als een waarschuwing: niet aan beginnen. Van de zes adressen hier, hebben er vier wel eens bezoek gehad van een schimmige figuur die ruimte zocht. 'Voor een pony en nog wat stalling'. 'Jaja', zeggen de boeren. Ze gingen er niet op in. Het bevestigt het beeld dat onlangs naar voren kwam uit een enquete.

Adressen langs

De opzet van de veegactie is simpel: een briefing bij de recherche in Tilburg, een adressenlijst van verdachte plekken. Omdat er tips over binnen kwamen via meld misdaad anoniem of van informanten. De teams gaan in onopvallende wagens op pad. Daarna is het gewoon een kwestie van aanbellen. Agenten nemen wel strategische posities in om te voorkomen dat er iemand ontsnapt.



Door naar de volgende. Onderweg nog even kort een briefing. Een bekende drugsdealer in Tilburg West. Niet blij met alle aandacht maar, hij is 'clean', geen drugs, gripzakjes of weegschaaltjes. Verder dan maar. De kolonne gaat naar het volgende adres. Onderweg met portofooncontact

Observeren en controleren

Als de wagens Broekhoven-Zuid, De Vogeltjesbuurt, inrijden is er meteen reactie. Een buurtbewoner belt zichtbaar. Verderop gaat een deur open. De slotenmaker staat al klaar om het slot er uit de rammen. Maar familieleden van de bewoner vertellen dat de bewoner in aantocht is . Een buurtbewoonster rijdt geirriteerd de straat in en uit. Binnen vinden agenten niks.



Er komt een auto aanrijden met twee stevige kerels. Ze gaan zitten op de tuinstoelen die hier bijna overal voor de huizen staan. Een agent trekt hun kenteken na. Dat is makkelijk want hun auto staat zowat midden op straat geparkeerd.

Chemische zooi door het riool

Onderweg worden de agenten en gemeenteambtenaren soms kort gebriefd. Op de parkeerplaats achter de Oase, het clubhuis van Satudarah. 'Toeval hoor', zegt een agent lachend. Doelwit nu is een autopoetsbedrijf aan de Kraaivenstraat.



Bij het binnenlopen valt een chemisch luchtje op. Freek Pecht van de politie knikt: 'amfetamine'. Maar waar? Het spoor leidt naar een wasbak in de hoek. Specialisten demonteren de chiffon en nemen hem mee in een plastic zak, als bewijsmateriaal. Een grote doorzoeking start. Even is er ophef als een politieman grote zakken met wit poeder ontdekt tussen een berg met opgeslagen huisraad. De drugstesten leveren niks op. Later blijkt dat het groeimiddel is, een soort pokon voor wietplanten, legt een agent me uit. Onder een berg huisraad ligt ook nog een pers, voor coke of henneppakketten..

Online speuren

Vriendelijk, bijna overal. Maar de buurt ziet wat er gebeurt. De agenten met hun kogelvrij vest, dienstpistool en pepperspray maken indruk. Er wordt nog wel even over doorgepraat als de politie weer weg is. Op het bureau leest de social media rechercheur de reacties. Weer geroezemoes op de lijn. Die-waarschuwt-die. Misschien is dit nog een linkje. Een andere rechercheur verwerkt de gegevens. Voor de volgende ronde.