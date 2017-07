Michael van Gerwen 'meedogenloos' op Shanghai Darts Masters: 8-0 zege in finale

SHANGHAI - Michael van Gerwen heeft de Shanghai Darts Masters gewonnen. In de finale was hij veel te sterk voor Dave Chisnall. De nummer één van de wereld won met 8-0 van de huidige nummer vijf van de wereld.

Dat Van Gerwen de finale speelde was eigenlijk te danken aan Phil Taylor. De Engelsman had Van Gerwen in de kwartfinale zo goed als uitgeschakeld, maar gaf een 0-5 voorsprong weg. Van Gerwen won met 8-7 en plaatste zich zo voor de halve finale. James Wade werd met 8-3 verslagen.



In de finale liet Van Gerwen niets heel van Chisnall, die slechts één pijl op een dubbel kreeg. "Het voelt geweldig. Ik heb hier hard voor gewerkt en ik ben blij dat ik mijn titel heb kunnen prolongeren. Na de wedstrijd tegen Phil voelde ik me fenomenaal. Het gaf me veel vertrouwen. Je moet meedogenloos zijn in het darts. Als ik 8-0 kan winnen, dan probeer ik met 8-0 te winnen. Ik wil altijd winnen."



Chisnall was een speelbal voor Van Gerwen. "Ik stond er niet in de finale. Ik was zo moe. En als je tegen Michael speelt wordt het niet beter als je hem triple twintig na triple twintig ziet raken. De beste speler van het toernooi heeft gewonnen, Michael heeft het gedaan. Er komt een dag dat ik hem pak."Voor Van Gerwen was het zijn negende titel in de World Series of Darts. Volgende week speelt hij in Las Vegas. Later in het jaar mist hij wel een paar toernooien. Mighy Mike laat de Auckland Darts Masters, Perth Darts Masters en Melbourne Darts Masters schieten, in die periode verwacht hij samen met zijn vrouw hun eerste kind.