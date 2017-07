Mexicaanse 'vechter' Andrés Guardado verlaat PSV voor derde avontuur in Spanje

EINDHOVEN - PSV is Andrés Guardado definitief kwijt. De middenvelder maakt de overstap naar Real Betis Sevilla. De Mexicaanse middenvelder tekent in Spanje een contract tot de zomer van 2020.

Guardado speelde eerder in Spanje voor Valencia en Deportivo la Coruna. Naast PSV was hij in Europa eerder ook in Duitsland actief bij Bayer Leverkusen.Guardado werd lange tijd in verband gebracht met een overstap naar Amerika, maar de Mexicaans international kiest nu voor een driejarig contract bij de club uit Sevilla.Guardado kwam in eerste instantie op huurbasis van Valencia naar PSV. In Eindhoven kende de dertigjarige middenvelder een succesvolle periode, hij een groot aandeel in de eerste landstitel in zeven jaar tijd voor PSV. Een jaar later tekende hij een contract tot de zomer van 2018. Ook in zijn tweede jaar bij PSV won hij de landstitel.Naast twee landstitels pakte Guardado ook twee keer de Johan Cruijff Schaal met PSV. De Eindhovenaren ontvangen naar verluidt tussen de twee en drie miljoen euro voor Guardado.