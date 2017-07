Auto met vier kinderen belandt na frontale botsing in sloot

NUENEN - Twee auto’s zijn vrijdagavond frontaal tegen elkaar gebotst in Nuenen. Een van de auto’s raakte een voorwiel kwijt en de andere belandde in een sloot naast de weg. Niemand raakte gewond.

In de auto die in de sloot belandde, zat de bestuurder samen met vier kinderen. Iedereen wist zonder al te veel problemen uit de auto te komen. Alle kinderen werden in een nabije woning opgevangen en kregen een knuffelbeertje van de politie.