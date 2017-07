'Misselijk van het geluid', bewoners klaar met evenementen als Breda Live

BREDA - "Te veel, te hard, te vaak en te lang." Omwonenden zijn 'helemaal klaar' met de grote hoeveelheid evenementen op het Chasséveld in Breda. Vrijdagavond ging het tweedaagse Breda Live! van start. Omroep Brabant peilde de overlast.

Naar verwachting gaan meer dan 18.000 bezoekers dit weekend los op Breda Live! op het Chasséveld. Het evenement ging bijna niet door, omdat omwonenden een kort geding aanspanden om het festival tegen te houden. De rechter verbood het festival niet, maar bepaalde wel dat het feest vrijdagavond een half uur eerder moet stoppen. Ook vrijdagavond ervaren bewoners flinke overlast.



Zeurpieten

“We zijn geen oude zeurpieten”, benadrukt Dagmar Vos (51), die enkele tientallen meters van het Chasséveld woont. “Ik snap echt wel dat hier evenementen zijn. We worden soms letterlijk misselijk van die dreunende bassen. Dat gaat te ver.”



“Dit kan zo niet langer”, benadrukt haar man, Michiel Verhofstad. Hij richtte de Stichting Chasséveld op, die het kort geding aanspande. Naar eigen zeggen heeft de stichting honderd aanhangers.

Meting

“We hebben met de gemeente afgesproken dat er vier luidruchtige evenementen per jaar mogen plaatsvinden.” Volgens hem zouden er na de opening van het nieuwe evenemententerrein Breepark minder evenementen komen. “Nu zitten we op acht grote evenementen op het Chasséveld, vaak van meerdere dagen."



“Alarmen gaan af door de geluidsgolven. Jonge kinderen jengelen van de herrie. Een keer scheurde zelfs ons raam”, vervolgt Verhofstad. “Mensen vluchten letterlijk de stad uit.” Volgens hem worden afspraken met de gemeente niet nageleefd. “De enige weg die we nog kunnen behandelen, is de juridische.”“Ik wil gewoon dat mijn kinderen kunnen slapen. We overwegen soms om te verhuizen”, zegt Sjoerd van Dongen. De muziek stopt even. “Heerlijk, die rust”, lacht de 84-jarige Loek Haas. “Ik sluit al mijn ramen en deuren en kan nog steeds alles horen.”

Geluidsnormen

Behalve de verplichte, vervroegde eindtijd, zijn verder geen extra maatregelen genomen om geluidsoverlast te beperken. “We houden ons aan de geluidsnormen”, vertelt Farah Florijn van de organisatie. “Iedereen moet van Breda Live! kunnen genieten, ook de omwonenden. Vaak voeren we gesprekken.”

Binnenkort maakt de gemeente Breda een nieuw evenementenbeleid. “We zijn regelmatig in gesprek met de stichting. Ook over het nieuwe beleid zullen we gesprekken blijven voeren”, laat een woordvoerder schriftelijk weten. “Ook zorgen we ervoor dat alle afspraken worden nagekomen.”



Kort geding

De komende maanden staan nog flink wat evenementen op het programma, zoals Breda in Concert en Breda Barst. Verhofstad wil snel nieuwe afspraken met de gemeente maken. “Als ze zich daar niet aan houden, gaan we weer naar de rechter. Ik sluit een kort geding bij het volgende evenement niet uit.”