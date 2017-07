Piet Rooijakkers maakte doodsmak in Tour de France: 'Prijs voor de meest lelijke landing had ik'

GERWEN - Een gecompliceerde armbreuk was de reden dat de eerste en enige Tour de France van Piet Rooijakkers in 2009 geen succes werd. Na een val in een ploegentijdrit met Skil-Shimano was het voorbij voor de renner uit Gerwen.

Naam: Piet Rooijakkers

Geboortedatum: 16 augustus 1980

Geboorteplaats: Gerwen

Tour de France: 2009

Moment om te herinneren: Uitgevallen na valpartij in ploegentijdrit



Was het een droom om deel te nemen aan de Tour de France?

"Ja, zeker. Het is het hoogste wat er is in de wielrennerij. Meedoen was al schitterend. Ik fietste al heel lang, maar nooit met het idee beroepsrenner te kunnen worden. Op later leeftijd ging ik beter fietsen. Toen werd ik alsnog beroepsrenner, eigenlijk was dat al goed. Bij de Tour was ik voorbereid om veel af te gaan zien. Ik wist dat dat moest gebeuren, ik had het alleen op een andere manier verwacht."



Wat gebeurde er tijdens de ploegentijdrit?

"Kort samengevat: zeven stuurfouten op een rij en dan lig je met zeven man op een hoop. We hadden een bochtje verkeerd ingeschat. De prijs voor de meest lelijke landing had ik. Mijn arm hing er maar een beetje bij. Het voelde alsof iemand met een mes in mijn arm stak en dat keer drie. Dat voel je goed."



Dan lig je in een Frans ziekenhuis en kun je niets, kijk je de Tour dan vanuit bed?

"In het beginsel had ik niet veel te vertellen, die dagen was ik er niet echt bij. Daarna word je iets fitter en dan lig je daar maar te liggen. Ik heb de Tour wel gekeken. In het begin verveelde ik me en keek ik echt puur uit verveling. Daarna vond ik het wel weer interessant."



Heb je na die enorme doodsmak getwijfeld over definitief stoppen als wielrenner?

"De eerste dagen wel. Dan is het even twijfelen of het allemaal wel nut heeft. Maar fietsen is te mooi om het niet te doen."