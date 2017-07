Braboneger vlogt over zakkenrollers: "Ook gij kunt slachtoffer zijn"

TILBURG - “Pas goed op oe spulle!” Steven Brunswijk, beter bekend als de Braboneger, waarschuwt in een nieuwe vlog voor straatrovers en zakkenrollers. Want volgens de bekende Tilburgse vlogger kan iedereen slachtoffer worden.

De gemeente Tilburg en de politie vroegen de Braboneger om in een vlog aandacht te besteden aan de zakkenrollers in Tilburg. “Want in onze stad zijn er vaak straatroven”, zegt de vlogger. “En echt, ook gij kunt slachtoffer worden.”



Tasje open: niet doen

Hoewel Brabanders vaak bekend staan als gemoedelijk en gezellig, waarschuwt de Braboneger dat niet iedereen te vertrouwen is. “Echt, niet iedereen is vriendelijk al denken we van wel.” De vlogger denkt ook dat mensen het de rollers soms wel makkelijk maken. “Tasje open of los hangend aan een schouder, dat moet je gewoon nooit doen.”



Tot slot roept de Braboneger slachtoffer op om altijd aangifte te doen. “En gewoon goed op oe spulle passen mensen.”