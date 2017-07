Poolse middenvelder naar Willem II: 'Hij staat bekend als een groot talent'

TILBURG - Willem II heeft zich donderdag versterkt met Bartlomiej 'Bartek' Urbański. De Poolse middenvelder, die overkomt van Legia Warschau, heeft een contract voor drie seizoenen getekend. Willem II heeft de optie om de verbintenis met één jaar te verlengen.

"Bartek staat in Polen bekend als een groot talent. Op het middenveld is hij multi-inzetbaar, zowel controlerend als spel verdelend", zegt technisch directeur Joris Mathijsen op de website van de Tricolores.



"Mijn ouders en zus zijn heel erg trots op me dat ik deze transfer naar het buitenland maak en me hier verder kan ontwikkelen, als voetballer en als persoon", zijn de eerste woorden van Urbanski als speler van Willem II. "Dat ik hier vandaag zo goed ontvangen ben is erg belangrijk voor me. Ik zie een voetbalclub als een grote familie, we hebben elkaar nodig om resultaten te bereiken."