Drie gewonden bij zware botsing tussen politiewagen en auto

EINDHOVEN - Een politiewagen botste vrijdagavond met hoge snelheid tegen een auto in Eindhoven. Dit gebeurde rond elf uur op de kruising van Bouvigne en de Karel de Grotelaan. Alle drie betrokkenen, waarvan een politieagent, zijn gewond afgevoerd naar het ziekenhuis.

Achterin de politiewagen was een politiehond, die vermoedelijk ook bij het ongeluk gewond is geraakt. Deze wordt naar een dierenarts gebracht. Of de politiewagen met loeiende sirenes ergens op af reed, is nog niet bekend.