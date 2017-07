Auto belandt op kop op A50, dronken bestuurder aangehouden

VEGHEL - Op de A50 bij Sint-Oedenrode is een auto in de nacht van vrijdag op zaterdag over de kop geslagen. Hoe dit kon gebeuren is niet bekend.

Toen agenten aankwamen, stond de bestuurder naast de auto. Hij had een paar schrammetjes, maar was verder niet gewond.



De man bleek dronken. Hij is meegenomen naar het politiebureau.