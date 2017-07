Fietser overleden bij aanrijding met auto in Deurne

DEURNE - Op de kruising van de Zandbosweg met de Houtenhoekweg in Deurne is zaterdagochtend een fietser overleden. De fietser werd bij het oversteken van de weg aangereden door een auto.

Het ongeluk gebeurde rond kwart over negen. De weg is afgesloten. 



Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet duidelijk.