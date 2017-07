Hand op hart en minuut stilte voor Tijn tijdens BredaLive

BREDA - Ali B. stond vrijdagavond tijdens BredaLive stil bij het overlijden van Tijn Kolsteren. Hij onderbrak hiervoor zijn optreden op het Chasséveld. De zesjarige jongen overleed vrijdagochtend aan de gevolgen van hersenstamkanker.

B. hield een minuut stilte voor Tijn, die beroemd werd vanwege de nagellakactie die hij in december startte tijdens de Serious Request-actie van 3FM. Zijn actie leverde miljoenen op.



Het beeld van de zieke jongen die met zijn geld ophaalde voor andere zieke kinderen raakte jong en oud in het hart.



Koning, koningin, premier...

Met de hand op zijn hart betoonde Ali B. de laatste eer aan Tijn. De duizenden mensen op het Chasséveld volgden zijn voorbeeld.



B. was een van de vele Nederlanders die vrijdag stilstond bij de dood van de nagellakheld uit Hapert. Koning Willem-Alexander sprak zijn waardering voor hem uit en koningin Máxima benadrukte dat Tijn 'iets fantastisch heeft bereikt. Ze liet weten dat ze het binnen het gezin vaak over hem heeft gehad.



Ook Commissaris van de Koning Wim van de Donk roemde Tijn. "Dit manneke heeft iets heel groots gedaan." Dat vindt ook premier Mark Rutte. "Heel Nederland kan trots zijn op een jongen zoals hij."



Column en gedicht

Youp van 't Hek wijdde zaterdag een column in het NRC aan de kleine held. "Het huilen staat me nader dan het schrijven, maar ik wil deze brief aan je kwijt. Sterker nog: ik moet hem schrijven. Omndat ik je wil bedanken voor alles wat jij als zesjarig manetje deze oude cabaretier hebt geleerd. Namelijk dat je stinkend rijk wordt als je iets voor niets doet."



Corine Verbeek wijdde een gedicht aan Tijn.



Lieve Tijn,

Fijn dat je op deze wereld mocht zijn.



Veel te jong heen gegaan.

Maar wat heb jij in je 6 levensjaren veel gedaan.



Ging jij staan voor het raam.

3FM Serious Request in Breda zonder blaam.



Je wist voor jou was genezing niet haalbaar.

Maar jij maakte het letterlijk en figuurlijk verhaalbaar.



Hersenstam kanker lak aan,

Kleine Tijn jij pakte aan.



Ook veel respect voor je naasten.

Welke zich naast je haasten.



Hoe heb je deze overtuigd?

Niet wetende dat iedereen je actie toejuicht!



Onlangs een oproep voor bekende Bredanaars.

Niet ver zoeken het is klaar.



Tijn jou naam moet daar tussen staan.

En dat vele verder in actie gaan.