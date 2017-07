Drie auto's botsen, rijstrook A2 Batadorp half uur afgesloten

EINDHOVEN - De linkerrijstrook van de A2 richting Eindhoven werd zaterdagochtend rond elf uur afgesloten na een ongeluk waarbij drie auto's betrokken waren. Volgens de ANWB ging het om een kop-staartaanrijding.

Het ongeluk gebeurde bij knooppunt Batadorp. Het is niet bekend of hierbij iemand gewond is geraakt. Ook de oorzaak van het ongeluk is niet bekend.



Kijkersfile

Rond kwart over elf stond er zes kilometer file op de weg. De andere kant op stond een kijkersfile. Die had een lengte van twee kilometer. Rond halftwaalf werd de afgesloten rijstrook weer vrijgegeven.