Rijstrook A58 twintig minuten dicht na ongeluk twee auto's

BREDA - De linkerrijstrook van de A58 bij knooppunt Galder werd zaterdagochtend rond halftwaalf twintig minuten lang afgesloten. Dit gebeurde na een ongeluk waarbij twee auto's betrokken waren.

Vanwege de afsluiting van de rijstrook ontstond rond kwart voor twaalf een file met een lengte van vijf kilometer.



Gewond

Het is niet bekend of bij het ongeluk iemand gewond is geraakt.