Brabantse burgemeesters luiden noodklok: meer geld en tijd nodig voor misdaadbestrijding

EINDHOVEN - Tientallen burgemeesters in Brabant en Limburg luiden de noodklok: de aanpak van zware criminaliteit in het zuiden van het land schiet volgens hen niet op. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS.

Het merendeel van 41 burgemeesters stellen dat de politie en het Openbaar Ministerie (OM) te weinig resultaten boeken. Een groot deel van hen wenst anoniem te blijven. Meerdere burgemeesters, zoals Ryan Palmen van Hilvarenbeek, geven in gesprek met de NOS aan bedreigd te worden.



Te weinig mankracht voor te veel problemen

De burgemeesters roepen een nieuw kabinet op om meer werk te maken van misdaadbestrijding in het zuiden. Ze stellen onder meer dat er niet genoeg mankracht bij de politie en het OM. Problemen zoals de productie van synthetische drugs, de teelt van wiet en wapenhandel kunnen daarom niet structureel worden aangepakt.



Een burgemeester uit Brabant stelt zelfs dat de inspanningen niet zichtbaar zijn. De keuzes die het OM en de politie moeten maken zorgen er volgens de burgemeesters voor dat soms zaken blijven liggen. Het oordeel van rechters laat volgens hen te lang op zich wachten.



Ook het OM erkent dat er problemen zijn. Behalve meer mensen, ‘moeten we ook investeren in kwaliteit en innovatie’, zo stelt hoofdofficier van justitie Nicole Zandee van Oost-Brabant in gesprek met de NOS. Het uitwisselen van informatie moet volgens haar eveneens beter.



Strijdkas nodig

Er zou een strijdkas van 150 miljoen euro per jaar moeten komen voor de strijd tegen ondermijnende criminaliteit, zo gaven de burgemeesters van Eindhoven, Helmond, Breda, Tilburg en Den Bosch in februari al aan in een gezamenlijke brandbrief naar het Rijk.



"Het terugdringen van de criminaliteit vergt tijd en inzet van alle betrokken overheden. Een nieuw kabinet zal zich expliciet daarvoor hard moeten maken", schreven de burgemeesters toen.