Echtpaar stapt thuis uit auto en wordt beroofd en mishandeld

ROOSENDAAL - Een man en vrouw zijn vrijdagmiddag beroofd nadat ze hun auto op de oprit van hun huis aan de Covelijndijk in Roosendaal parkeerden. De drie daders gingen er met geld vandoor.

Toen de man en vrouw uit de auto stapten, kwamen drie mannen op hen af. Ze beroofden de vrouw van haar tas, waarin volgens de politie 'een flink geldbedrag' zat.



Raken schoppen en klappen

Het echtpaar kreeg een paar rake schoppen en klappen. De slachtoffers werden in het ziekenhuis behandeld en waren flink overstuur. Voor hen is slachtofferhulp geregeld.



Gealarmeerde agenten zijn direct een buurtonderzoek gestart. Drie kwartier na de beroving werd de vluchtauto - een donkerblauwe Ford Galaxy - gevonden op een parkeerplaats bij het Godwaltpark. Die auto bleek van diefstal afkomstig. Van de daders ontbreekt nog ieder spoor.



Signalement

De drie mannen hebben een Noord-Afrikaans uiterlijk. Twee van hen zijn ongeveer 1,85 meter lang, worden ongeveer 30 jaar oud geschat, hebben kort donker haar en droegen zwarte kleding.



De derde man is ongeveer 1,70 meter lang en is mager. Op het moment van de beroving droeg hij een wit shirt met zwarte afwerkingen rond de hals en schouders. Hij heeft zwart haar en kleine krullen. Ook hij wordt 30 jaar geschat.