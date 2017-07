Burgemeester voorkomt Satudarahfeest met machtsvertoon

BERGEN OP ZOOM - Burgemeester Frank Petter van Bergen op Zoom heeft vrijdag via een noodbevel voorkomen dat er een Satudarahfeest zou plaatsvinden in de Geertruidapolder. Er was een noodbevel uitgevaardigd en er werden politieposten ingericht.

Het feest - vanwege het tienjarig jubileum van de lokale Satudarah-affdeling - werd een week geleden aangekondigd, maar door de gemeente verboden. De burgemeester deed omdat de organisator van het feest geen volledige brandveiligheidsmelding had ingediend en niet op alle vragen van de gemeente antwoord had gegeven.



Extra politie

Om er zeker van te zijn dat het feest niet zou plaatsvinden, zette de burgemeester toch extra politie in. Op verschillende plaatsen in de Geertruidapolder, het bedrijventerrein waar de Calandweg aan ligt, richtte de politie controleposten in. Iedereen die het gebied in wilde - met uitzondering van de bewoners - werd gevraagd te vertrekken. Iedereen deed dit.



Toen er sterke aanwijzingen binnenkwamen dat het feest mogelijk toch door zou gaan, gaf de burgemeester een noodbevel uit om dit te voorkomen. De gemeente laat weten dat het rustig is gebleven en dat er geen aanhoudingen zijn verricht.