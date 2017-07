Automobilist rijdt huis binnen, bewoners met ladder uit huis gehaald

Foto: AS Media

NEERKANT - Een automobilist is zaterdagmiddag een huis aan de Dorpsstraat in Neerkant binnengereden. De bestuurder miste een bocht en reed zo de woning in.

De bewoners van huis waren boven toen het gebeurde. De brandweer moest ze met een ladder uit het huis halen. De auto kwam namelijk precies bij de trap tot stilstand. Hierdoor konden de bewoners niet meer naar beneden.



Hoe het met de chauffeur is, is niet bekend. De politie onderzoekt het ongeluk.