ZLTO naar rechter na uitkomst veehouderijdebat, CDA spreekt van 'historische fout'

DEN BOSCH - Het besluit van de provincie om alle stallen voor 2022 milieuvriendelijk te maken, valt bij boerenorganisatie ZLTO en oppositiepartij CDA in slechte aarde. ZLTO stapt naar de rechter en het CDA vindt dat provincie een historische fout maakt.

Volgens het CDA komen veel boeren in de problemen door deze nieuwe regels. "Deze voorstellen zijn financieel onhaalbaar en juridisch niet houdbaar. Ook leidt het tot meer schaalvergroting, meer intensivering en het helpt de natuur niet", laat Statenlid Ton Braspenning in een reactie weten.



Naar de rechter

Hans Huijbers, voorzitter van boerenorganisatie ZLTO is ook ontevreden met de plannen. "De kritiek op de provincie wordt breed gedragen. Het provinciehuis stopt gewoon de vingers in de oren en honderden Brabantse boerenbedrijven betalen de rekening." De boerenorganisatie stapt daarom ook naar de rechter. "Ik ben heel benieuwd of dit beleid standhoudt."



Het belangrijkste punt uit het plan is dat verouderde stallen al in 2022 milieuvriendelijk moeten zijn. De boerensector wist al dat deze regel eraan kwam, maar dit stond eerst gepland voor 2028. De provincie heeft op eigen initiatief de datum zes jaar naar voren geschoven. Veel belangenorganisaties en boeren waren het hier niet mee eens en gingen in protest. Toch besloot de provincie in te stemmen met het plan.



De VVD stemde voor de plannen, maar snapt dat dit kosten met zich meebrengt. Daarom diende de partij een motie in om te zorgen dat er steun komt voor boeren. Jonge boeren die net het bedrijf hebben overgenomen, boeren die later willen stoppen of boeren die vanwege gebrek aan beschikbare technieken de norm niet kunnen halen, kunnen op steun vanuit de politiek rekenen.



"Als blijkt dat tijdens de begrotingsbehandeling in 2018 deze wensen niet worden ingewilligd, trekt de VVD alsnog de steun in voor het gehele voorstel", zegt statenlid Wouter Bollen.



