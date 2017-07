Aardappelen op de vluchtstrook door gekantelde vrachtwagen

WILLEMSTAD - Op de A29 bij knooppunt Sabina is een flinke hoeveelheid aardappelen op de vluchtstrook beland. Ook de berm is bezaaid met piepers. Dat gebeurde bij een ongeluk met een vrachtwagen die de aardappelen vervoerde. De verbindingslus naar de A59 is afgesloten.

De vrachtwagen kwam op z'n kop aan de verkeerde kant van de vangrail terecht. De chauffeur kwam met de schrik vrij.De verbindingsweg is naar verwachting tot 20.30 uur dicht voor de berging. Daar worden twee kranen voor ingezet.