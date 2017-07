Brabantse eer in handen van Joe Cover Band tijdens Clash of the Coverbands

AMSTERDAM/EINDHOVEN - De Joe Cover Band verdedigt zaterdagmiddag de Brabantse eer in Amsterdam. In poppodium Paradiso staan zij in de finale van de Clash of the Coverbands. De Eindhovense formatie brengt muziek van Joe Cocker.

Op de Facebookpagina van de Eindhovenaren is te zien hoe het gezelschap in Amsterdam arriveerde.



Jaarlijks melden zich volgens de organisatie van de Clash of the Coverbands zo'n 1000 bands aan. Daarvan mogen er driehonderd starten aan de selectierondes. Een heleboel hordes verder zijn nu nog negen bands over. Eén daarvan komt uit België, de rest uit Nederland.De Joe Coverband viel al op door de The Clash Hitlijst Award 2016/2017 te winnen. Hun lied Desperado werd vaker gedwonload dan de nummers van de concurrenten. Of dat de opmaat was naar nog een groter succes is om 23.00 duidelijk. Dan wordt de winaar bekendgemaakt.