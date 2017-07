Recordpoging met duizenden origamivogeltjes, gaan ze het halen?

DEN DUNGEN - Een lange slinger van ruim 12.000 gevouwen vogeltjes versierde zaterdagmiddag de bomentuin 'd'n Hooijdonk in Den Dungen. Organisator BigBird ging voor een wereldrecord voor de langste schakel van origamifiguren.

"Het gaat best goed", zegt Erwin Frunt van reclamebureau BigBird. "We hebben nu 12.000 vogeltjes. Het ziet er echt heel mooi uit. Heel leuk om te zien. Maar of we ook daadwerkelijk een record gaan neerzetten is de vraag."

De organisatie ging namelijk uit van het record van 5510 geschakelde origamifiguren. Dat record werd in mei 2017 door Japan neergezet. Hier zou Den Dungen makkelijk overheen gaan. Maar onlangs nam Oostenrijk het wereldrecord met ruim 21.000 origamifiguren over. “Dat is best wel jammer, ja. Maar niks aan te doen.”



Voor de Nederlandse poging hielp heel de gemeente Sint-Michielsgestel mee. Voor beginners was er een ‘makkelijke duif’ en voor de echte kenners een ‘moeilijke kraanvogel’. De inwoners gingen massaal aan de slag en leverden de vogeltjes op verschillende plekken in. Dozen vol werden bij BigBird afgeleverd.Wat er gaat gebeuren met de vogeltjes zodra de recordpoging voorbij is, is even de vraag. "We gaan vragen aan de origamivouwers wat we er mee kunnen doen. We zorgen voor een leuke bestemming."

Zaterdagmiddag om 17:00 uur wordt de uitslag bekendgemaakt.