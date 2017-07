Milou is blij met plan voor bouwstop op geitenstallen: 'Heb wel een vreugdedansje gedaan'

BAVEL - 'Heel blij' is Milou Verhoof uit Bavel nu de provincie geen nieuwe geitenstallen meer wil toestaan. "Ik wil niet dat mensen ziek worden en daarom heb ik een vreugdedansje gedaan toen ik het nieuws hoorde."

Milou voerde succesvol actie tegen de komst van een geitenstal in haar woonplaats. Of die actie nu ook geholpen heeft bij het provinciale voornemen voor een bouwstop op geitenstallen, durft ze niet te beweren.



Het voelt wel als een overwinning, geeft ze toe. "Maar dit is belangrijker dan winnen bij een spel. Dit gaat over de gezondheid van heel veel mensen."

Voorlopig geen acties meer

Fijntjes wijst Milou erop dat in het voorstel is opgenomen dat na 2,5 jaar opnieuw bekeken wordt of de bouwstop gehandhaafd moet worden. Daarom houdt ze een slag om de arm wat betreft nieuwe acties. "Als het nodig is, voeren we opnieuw actie."