Vrouwen opgepakt voor beïnvloeden van getuigen in zaak Lou Herst

TILBURG - Twee vrouwen zijn donderdag en vrijdag opgepakt in het onderzoek naar de dood van Lou Herst. Het tweetal wordt verdacht van het beïnvloeden van getuigen, meldt de politie zaterdag.

De vrouwen zitten vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Het gaat om een 26-jarige en 33-jarige vrouw uit Tilburg.



Eerder deze week hield de politie twee mannen uit Goirle en Tilburg aan voor mogelijke betrokkenheid bij de gewelddadige dood van Herst.



Herst dronk vrijdag 13 januari biertjes bij biljartcentrum De Romein in Tilburg. Rond halfelf vertrok hij daar, waarna hij buiten zwaar werd mishandeld. Een dag later overleed hij in het ziekenhuis.