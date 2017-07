Kijk eens wat vaker in de ogen van een giraffe!

OVERLOON - "Hun koppen zijn heel bijzonder. Ze hebben héél indringende ogen." Wie wil weten of dierenverzorger Steven van den Heuvel gelijkt heeft, moet naar ZooParc Overloon. Daar is een giraffeverblijf geopend waar je de gevlekte langnekken op ooghoogte kunt bekijken.

Nadat Libéma in 2015 eigenaar werd van het ZooParc, namen verschillende nieuwe bewoners hun intrek. Zo werden er al leeuwen en tijgers verwelkomd. En nu zijn er ook giraffes. Van den Heuvel: "Die stonden al even op onze verlanglijst. Het is een wens die in vervulling is gegaan."



De drie vrouwtjes Naomi, Subira en Limber kwamen vorige week vanuit Polen, Tsjechië en Duitsland naar Overloon. "Ze zijn erg relaxed, rustig."En ze zijn vooral ook erg lang. Naomi en Subira zijn pas drie jaar oud en nog niet helemaal volgroeid. Toch tikken ze al bijna de vier meter aan. Limber is zes jaar oud en steekt nog een stukje boven de andere giraffes uit.Normaal gesproken is een staring contest met de dames dus wel uitgesloten. Maar niet in Overloon. In het nieuwe binnenverblijf van het dierenpark staan bezoekers precies op de juiste hoogte om te kunnen verdrinken in een paar giraffe-kijkers. "En je ziet ook goed hoe lang die nekken nu echt zijn."Over een tijdjes hebben de vrouwtjes wellicht alleen nog maar oog voor een mannetjes-giraffe. "Een leuke man erbij voor de dames, dat komt hopelijk in 2018 of 2019. Als we toestemming krijgen willen we graag onze bijdrage leveren aan het Europese fokprogramma."