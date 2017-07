PSV pakt eerste prijs van het seizoen na zege op RKC Waalwijk

WAALWIJK - PSV heeft de eerste prijs van het seizoen binnen. De ploeg van Phillip Cocu won de Mandemakers Cup ten koste van RKC Waalwijk: 0-2.

Voor beide ploegen was het de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. RKC sloot met de wedstrijd de open dag af en voor PSV was het na een week trainen de eerste krachtmeting met een nog gekortwiekte selectie.

Luuk de Jong begon de wedstrijd dramatisch. De geplaagde spits van PSV miste in de beginfase twee grote kansen en zag tot overmaat van ramp ook nog een penalty gestopt door RKC-keeper Vaessen.

De eerste helft eindigde doelpuntloos, waarna beide ploegen na rust met een compleet ander team én tenue op jacht naar doelpunten gingen.

Eerste PSV-goal

Steven Bergwijn vond na 55 minuten het net en was daarmee de eerste doelpuntenmaker van PSV dit seizoen. Met een bekeken schuivertje passeerde hij RKC-keeper Den Hartog.

Diezelfde Bergwijn wist twintig minuten later nog eens te scoren en daarmee won PSV dus de eerste wedstrijd van het seizoen. De ploeg pakte de cup waarvan Mandemakers, sponsor van beide clubs, naamgever is.



Phillip Cocu liet in de eerste helft zijn voorlopige basisteam starten. Na rust werd op Jetro Willems na iedereen vervangen en kregen vooral de jeugdspelers de kans om zich in de kijker te spelen.

Bij RKC Waalwijk, waar de drie keepers ieder een half uur speelden, was ook weer een bekend gezicht te bewonderen. Henrico Drost keerde na enkele omzwervingen terug bij de club waarmee hij enkele jaren geleden nog succesvol was in de eredivisie.

Trainingskamp Zwitserland

Over negentien dagen speelt PSV al de eerste officiële wedstrijd. Dan staat de voorronde van de Europa League op het programma. Tot die tijd gaat de ploeg nog op trainingskamp naar Zwitserland en speelt het oefenwedstrijden tegen FC Sion, AS Monaco en Grasshopper.