Overijverige stadswachten slingeren reclame-oldtimer op de bon

TILBURG - Fotozaak Tuerlings in Tilburg kreeg zaterdagmiddag een dikke prent op hun oldtimer. De auto uit 1957 stond voor de etalage te schitteren en was voorzien van een rood bord met daarop de tekst: fijne vakantie. Het winkelpubliek vond het leuk, de parkeerwachters iets minder.

“Het slaat echt nergens op. Er rijden hier genoeg scooters en fietsers door de winkelstraat waar amper op wordt gecontroleerd. Dan zet ik twee of drie keer per jaar mijn promotieauto een dagje buiten en krijg ik een bon. Niet te geloven", zegt eigenaar Harm Tuerlings met nog een vleug woede in zijn stem.

De auto stond vlak tegen de gevel geparkeerd. "Niemand heeft er last van. Mensen gaan met de auto op de foto, je kleedt de winkelstraat aan. En dan krijg je een ijverige parkeerwachter die een boete uitschrijft. Triest hoor."

Een bon van in totaal 99 euro kreeg de eigenaar van de fotozaak. "Het was gewoon een ludieke actie. Je probeert het leuker te maken en dan word je zo behandeld. Juridisch zullen ze wel gelijk hebben, maar toch. Het voelt niet eerlijk."