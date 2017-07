Oud-internationals laten zien of ze ook kunnen golfen

TILBURG - Achttien oud-internationals sloegen zaterdag een balletje op golfbaan Prise D'eau in Tilburg. Oud-voetballers, hockeyers en schaatsers uit binnen- en buitenland probeerden zich van hun beste kant te laten zien tijdens de ING Golfweek.

Ronald de Boer, Kenneth Perez, Hein Vergeer, Taeke Taekema, Ruud Gullit, Ronald Waterreus en bijvoorbeeld Guus Hiddink waren zaterdag op de Tilburgse golfbaan te spotten met in de hand een golfclub. De ene kon er beter mee omgaan dan de ander.



Zo sloeg Ronald Waterreus best wel wat ballen goed raak, maar had Ronald de Boer niet zijn beste golfdag.



De meeste leden van Golfclub Prise D'eau liepen mee met voormalig profgolfer Robert-Jan Derksen en daar werd kritisch naar gekeken:"Die had hij niet mogen missen", zegt een van de golfleden van de club. Een ander vult aan: "Ja, hier had ik iets meer van verwacht." Derksen geeft toe: 'Ik maakte net een stomme fout en we staan nu nog gelijk, maar we hadden eigenlijk ingeschat dat we voor zouden staan.'Derksen streed met hockeyer Taekema voor de eeuwige roem en een dikke beker. Naast dat oud-internationals lieten zien wat ze in huis hadden, is er het hele weekend nog van alles te doen op de club. Zo kun je bijvoorbeeld golfclinics volgen of de nieuwste golfmaterialen testen.