Parkietje overleeft twee weken in ontruimd gebouw

EINDHOVEN - Uit een pand in de Eindhovense wijk Stratum klonk het gefluit van een vogeltje. Op zich niet zo bijzonder, ware het niet dat het pand twee weken eerder was ontruimd. Een voorbijganger belde de politie en redde daarmee een parkietenleven. Een tweede vogel was al wel bezweken.

De politie Eindhoven doet op Facebook verslag van de ontdekking. Te lezen valt hoe agenten na de melding bij het pand aankwamen. Door hetzelfde openstaande raam waaruit eerder het vogelgezang kwam, klommen de dienders naar binnen. In de lege ruimte stond een vogelkooi. Daarin zat het fluitende beestje, maar ook een overleden soortgenoot.



Koekje

Duidelijk was dat de diertjes al lang geen eten en drinken hadden gehad. Een pak met koekjes dat was achtergebleven na de ontruiming kwam goed van pas. Ze werden verbrijzeld en samen met een bakje water aan het levende parkietje geserveerd.



Een omwondende wierp zich op om voor het diertje te zorgen en gaf het een bak met vogelzaad. De eigenaar die de parkietjes achterliet wordt op iets heel anders getrakteerd; hij krijgt een proces-verbaal.