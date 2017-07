Rick twijfelt aan toekomst als boer na uitkomst veehouderijdebat: 'Dit is een politieke misstap'

LIEMPDE - Het boerenbedrijf van Rick Meulenbroeks en zijn ouders bestaat dit jaar 50 jaar. Rick (25) twijfelt sinds vrijdagavond of hij het bedrijf wel wil overnemen. Hij ziet de toekomst somber in nadat de provincie besloot dat in 2022 alle stallen mileuvriendelijker moeten zijn. Een kostenpost van 250.000 euro voor boer Rick.

De ZLTO stapt naar de rechter en het CDA noemt het een historiche fout. Rick spreekt van een grote misstap. "Een misstap die enorm veel slachtoffers gaat maken."



Triest

Drie jaar geleden zag Rick zijn toekomst heel positief in. Hij en zijn ouders hebben een melkveebedrijf met 230 melkkoeien en 140 stuks jongvee. "Als gezin hebben we hier een prachtig bedrijf opgebouw", vertelt hij. "Sinds vrijdag wordt het je door de politiek niet meer gegund om in Brabant nog boer te zijn. Dat is triest."



De regeling voor jonge boeren ziet Rick niet zitten. "Die moet nog ingevuld worden. Het zal wel 5.000 euro zijn." En dat is voor de boer uit Lage Mierde een lachertje op een totale rekening van 250.000 euro.



Leugens

ZLTO-voorzitter Hans Huijbers is een dag na het besluit van de provincie nog altijd emotioneel. "Wat me het meest geraakt heeft zijn de leugens, onzin en onkunde die ik vrijdag moest aanhoren over de sector. Ik heb nog nooit in mijn leven zoveel beledigingen moeten slikken. En uit die onkunde worden keuzes gemaakt, dat heeft me heel diep geraakt."



Als Huijbers naar 2022 kijkt zijn er drie opties voor de huidige boeren: stal aanpassen, schaalvergroting (megastallen) en stoppen.



Werkgelegendheid

Aan dat laatste zit een grote groep Brabantse boeren te denken. Dat zou enorme gevolgen kunnen hebben voor onze werkgelegenheid, weet Rick. "Aan de agrarische sector hangt enorm veel werkgelegendheid. Denk aan boekhoudkantoren en verwerkingsindustie zoals Campina en transportbedrijven. Daar gaan grote klappen vallen als zoveel boeren hun bedrijf beëindigen."



Tenslotte zijn de dieren ook slachtoffer van het besluit: boeren hebben geen geld meer om te kunnen investeren in dierenwelzijn. "Je kunt je geld maar één keer uitgeven", aldus Huijbers.