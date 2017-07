NAC wint ruim van amateurs, Willem II verslaat KV Kortrijk

MADE - De Brabantse clubs bereiden zich voor op het nieuwe seizoen. Zaterdag kwamen NAC Breda, Willem II, PSV, RKC Waalwijk en Jong PSV in actie. Een overzicht van de resultaten.

RKC Waalwijk - PSV (0-2)

De strijd om de Mandemakers Cup werd in Eindhovens voordeel beslist. Luuk de Jong miste in de eerste helft een strafschop. Na de rust was Steven Bergwijn twee keer trefzeker.



Willem II - KV Kortrijk (2-0)

Met aanwinst Bartlomiej Urbanski in de basis nam Willem II het op tegen het Belgische KV Kortrijk. Een doelpunt van Karim Rossie werd na drie minuten afgekeurd, in de 38e minuut was het alsnog raak voor de Willem II'er. In de tweede helft scoorde hij opnieuw.



Doelpunten genoeg in het oefenduel van NAC, waar de amateurs nog wel de eerste kans van de wedstrijd kregen. Daarna was het verzet gebroken en scoorden Fernandes, El Allouchi, Snepvangers, Rommens, Vloet, Ambrose en Marijnissen voor de ploeg van Stijn Vreven.De beloften van PSV verloren hun eerste wedstrijd van de voorbereiding. Mauro Junior en Davy van den Berg scoorden namens Jong PSV.