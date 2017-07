Man loopt brandwonden op na aansteken barbecue

ETTEN-LEUR - Een man uit Etten-Leur raakte zaterdagmiddag zwaargewond nadat hij volgens getuigen in een tuin de barbecue aanstak. Hij liep brandwonden op aan zijn gezicht en bovenlijf.

Volgens een buurtbewoner ging het mis toen de man een barbecue aan wilde steken, waarop een steekvlam volgde.



Omstanders zagen hoe de man in paniek in zijn onderbroek naar buiten kwam lopen. Het slachtoffer zou vooral in zijn gezicht ernstig verbrand zijn.



Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Een traumahelikopter landde op een speelveldje vlakbij het huis. De man is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.