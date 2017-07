Bezoekers Breda Live klagen over slecht geluid: 'Is de geluidstechnicus ziek?'

BREDA - Het regent klachten op social media over het geluid op Breda Live. Volgens bezoekers staat het geluid veel te zacht.

In de aanloop naar Breda Live was er juist veel te doen over geluidsoverlast. Omwonenden van het Chasséveld, waar Breda Live wordt gehouden, spanden zelfs een kort geding aan om het festival tegen te houden.



Dat lukte niet, maar het feest moest vrijdagavond wel een halfuur eerder stoppen. Volgens bezoekers laat het geluid zaterdag te wensen over.