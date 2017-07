Per helikopter naar eindgala, Elze en Luk regelden het: 'Dit was zo gaaf!'

BOXTEL - Je kunt het zo gek niet bedenken of het was er. Geslaagden van het Jacob-Roelandlyceum in Boxtel arriveerden zaterdag in de meest excentrieke voertuigen op het eindgala van hun school. Maar niemand overtrof het transportmiddel van Elze en Luk. Zij kwamen per helikopter.

Rond acht uur landde de helikopter op het sportveld van de school. In smoking kwam eerst Luk van de Ven naar buiten. Met de galantheid die hoort bij zo'n pak, hielp hij vervolgens Elze met uitstappen. "Dat ging nog wel, maar instappen was in deze galajurk niet gemakkelijk", liet zij zich ontvallen.



'Supervet'

Het tweetal was behoorlijk onder de indruk van de vlucht. "Ik vond het super leuk", zegt Luk met een stralende glimlach op zijn gezicht. "Het is supervet om erin te zitten."



"Je kunt alles zien. Zelfs je eigen huis zie je van boven", vult Elze aan. "Dan besef je pas hoe klein alles is."



Het was de vader van Elze die met het voorstel kwam om met de heli naar het eindgala te gaan. "De helikopter is van mijn werkgever, maar Elze heeft de vlucht zelf geregeld", aldus Willy van den Wittenboer.De helikopter steeg op in Best, vloog een rondje over Liempde waar Luk woont en daarna over Oirschot, de woonplaats van Elze. Dat rondje had van de twee nog wel wat langer mogen duren."Het is ongelofelijk hoe snel je ergens bent. Waar je normaal op de fiets een kwartier over doet, haal je in een helikopter in twee minuten", zegt Elze. Helaas voor de twee wachtte de helikopter het eind van het gala niet af. "We worden gewoon met de auto opgehaald."