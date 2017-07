Uitslaande brand avondwinkel, bewoner bovenwoning vlucht dak op

TILBURG - Boven een avondwinkel aan de Besterdring in Tilburg woedt zondagochtend een uitslaande brand. Het vuur werd rond kwart over vijf ontdekt.

Het vuur brak uit in de winkel en sloeg naar boven. Hoe het vuur is ontstaan, is niet bekend.



Huizen ontruimd

De schade in de winkel en de bovenwoning is groot. De bewoner van de bovenwoning vluchtte toen hij de brand ontdekte het dak op om aan de vlammen te ontkomen. Hij had rook ingeademd en is nagekeken door ambulancepersoneel.



De huizen naast de avondwinkel zijn ontruimd. De bewoners daarvan staan nu buiten.