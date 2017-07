Schuurtjes uitgebrand in Baronielaan Breda

BREDA - Aan de achterkant van de Baronielaan in Breda zijn in de nacht van zaterdag op zondag verschillende schuurtjes uitgebrand.

Volgens ooggetuigen gata het om 'vijf of zes schuurtjes' en was de rookpluim tot in de wijde omtrek te zien. Hoe het vuur kon ontstaan, is niet bekend.



Meer informatie volgt.