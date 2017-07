Inbreker verdrinkt vier puppy's in emmer water in Heesch

HEESCH - Bij een inbraak in een huis in de Heelwijkstraat in Heesch zijn zondagnacht vier puppy's in een emmer met water verdronken. Dat meldt de politie in Oss op Facebook. Agenten deden de gruwelijke vondst in de tuin van het huis. De jonge hondjes waren drie weken oud.

De bewoonster van het huis hoorde rond halféén gerommel op de benedenverdieping en belde de politie. De inbrekers waren via de achterdeur naar binnengekomen door een hor kapot te snijden. De bewoonster zag al vrij snel dat vier van haar zes jonge hondjes waren verdwenen.



Buiten ontdekten agenten de emmer met de levenloze puppy's. De emmer was afgedekt met een doek. In de emmer hing een tuinslang waardoor het water in de emmer stroomde.



De politie spreekt op Facebook van een 'laffe daad' en roept getuigen op zich te melden.