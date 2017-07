Joe Cover Band grijpt naast zege in finale Clash of the Coverbands

AMSTERDAM - De Eindhovense Joe Cover Band is er zaterdag niet in geslaagd de finale van de Clash of the Coverbands te winnen. De band In The Name Of won en de publieksprijs ging naar The Streets.

Met name de strijd om de publieksprijs was spannend. The Streets kreeg slechts dertien stemmen meer dan de nummer twee en die nummer twee bleef de nummer drie precies één stem voor.



Cocker

De Joe Cover Band was de enige Brabantse afvaardiging tijdens de finale in het Amsterdamse poppodium Paradiso. De Eindhovense formatie brengt muziek van Joe Cocker.



Jaarlijks melden zich zo'n duizend bands aan voor de Clash of the Coverbands. Hiervan mogen er driehonderd starten aan de selectierondes. Na een heleboel hordes blijven er negen bands over in de finale.



Hitlijst Award

De Joe Coverband won in het seizoen 2016-2017 nog de The Clash Hitlijst Award, met hun lied Desperado. Dat werd vaker gedwonload dan nummers van hun concurrenten.