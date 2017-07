Man vergrijpt zich aan joggende vrouw in bossen

OVERLOON - Een 26-jarige vrouw is zaterdagmiddag lastig gevallen door een man terwijl ze door de bossen bij Overloon aan het hardlopen was. Hij betastte haar.

Dit gebeurde rond één uur in de buurt van de Raaijweg. Na het zedendelict reed de man weg in zijn auto, richting Venray.



De man was lang. Hij wordt zo'n twee meter geschat. Hij droeg een geruite korte broek en een vaal oranje shirt. De politie heeft de zaak in onderzoek en zoekt getuigen.