Twaalf verboden relaties in tbs-klinieken, waaronder de Woenselse Poort

EINDHOVEN - Zeker twaalf medewerkers van tbs-klinieken hebben de afgelopen drie jaar een seksuele relatie gehad met een patiënt. Dat blijkt uit informatie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) die door het ANP is opgevraagd.

In de periode 2014-2016 is ieder jaar vier keer melding gemaakt van seksueel grensoverschrijdend gedrag van medewerkers. Tbs-klinieken zijn verplicht om seksuele relaties tussen personeel en patiënten bij de IGZ te melden.



Woenselse Poort

Het is niet bekend welke klinieken de meldingen hebben gedaan. Wel stelde de Inspectie Veiligheid en Justitie eerder vast dat tbs-kliniek De Woenselse Poort in Eindhoven vorig jaar medewerkers heeft ontslagen vanwege relaties met patiënten. Een patiënt die niet was teruggekomen van verlof had zich volgens mediaberichten zelfs bij een medewerkster thuis schuilgehouden.



Het ministerie van Veiligheid en Justitie laat weten dat (seksuele)relaties tussen medewerkers en patiënten ontoelaatbaar zijn. Overigens zijn bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) maar vier relaties bij drie klinieken gemeld in dezelfde periode. Dat komt waarschijnlijk doordat de betrokken patiënten niet allemaal tbs met dwangverpleging hadden.



Het aantal van twaalf is vergelijkbaar met de jaren ervoor. In de vijf jaar tot 2014 werd achttien keer melding gemaakt van seksuele relaties tussen personeel en patiënten. Toen bleek ook dat niet alle incidenten werden gerapporteerd.