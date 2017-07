Bejaarde vrouw overvallen in huis

BERGEIJK - In een huis aan het Brouwershof in Bergeijk vond zondagochtend rond elf uur een overval plaats.

In het huis woont een bejaarde vrouw. Zij raakte niet gewond.



Wapens

Het is niet bekend of er bij de overval wapens zijn gebruikt en of er iets is buitgemaakt.



Meer informatie ontbreekt nog.