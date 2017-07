32-jarige Poolse man neergestoken in Asten, twee landgenoten opgepakt

ASTEN - Een 32-jarige man uit Polen is zaterdag rond middernacht zwaargewond gevonden in een tuin van een huis in de Burgemeester Wijnenstraat in Asten. Volgens de politie is de man slachtoffer geworden van een steekpartij en bloedde hij flink.

Het slachtoffer is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.



De politie hield twee landgenoten van het slachtoffer aan. Het gaat om een 49-jarige vrouw en een 29-jarige man.



De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.