Onbekende doet lijm in haren meisje (15): 'Ze trok er zo een pluk uit'

HELMOND - De 15-jarige Chelsea Wilms is verdrietig. Een onbekende man gooide zaterdag toen ze over de kermis in Helmond liep een lijmachtige substantie in haar lange haar. Chelseas moeder Monique is woest. "Als ik hem vind, pluk ik hem zelf kaal. Echt waar."

Chelsea stond met een vriendin voor Resto Ricus in Helmond toen het gebeurde. "Die vriendin zag wat de man deed. Ze vroeg Chelsea of ze hem kende. Maar toen ze omkeek, rende hij weg. Daarop is mijn dochter gewoon doorgegaan met feest vieren op de kermis. Pas toen ze thuiskwam en haar haar los deed, merkte ze dat er een soort lijm in zat. Ze trok er zo een hele pluk uit. Gelukkig heeft ze zo'n kop met haar dat ze wel iets kán missen, maar ze is er verdrietig over."



Kammen

Chelsea ging zondagmiddag naar de kapper om te kijken of het spul uit haar haar te verwijderen viel. Dat lukte.



"De kapper heeft haar haar schoongemaakt en het eruit kunnen kammen", vertelt moeder Monique. Zondagmiddag gaan ze aangifte doen. "Verder gaan we naar Resto Rico om hun camerabeelden te bekijken en beelden die in de stad zijn gemaakt. We hopen dat deze man daar op staat."



Jaloerse meisjes

"Dit zijn geen streken, toch?", benadrukt Monique. "Het gaat om een man van zo'n 30 jaar oud. Als het nou zou gaan om jaloerse meisjes, kan ik me er nog iets bij voorstellen Maar een man van ongeveer 30, kom op..."